Auswärts in der Südstadt: Für Generationen von Handballerinnen hingen die Trauben dort zu hoch. Hypo NÖ war unbesiegbar. In der jüngsten Vergangenheit verlor der einstige Serienmeister an Glanz, ist dennoch die schwierigste Aufgabe im heimischen Handball. Am Sonntag muss Wiener Neustadt diese lösen. Obmann Stephen Gibson brennt auf den ersten Sieg gegen Hypo in der Geschichte, weiß wie dieser gelingen kann:

Die technischen Fehler

Diese muss Wiener Neustadt im Vergleich zu den letzten Spielen nach unten schrauben, sprich Ballverluste jeglicher Art vermeiden. „Darauf baut Hypo sein Spiel auf, sie lauern darauf, dass sie die Bälle stehlen können“, erklärt Gibson.

Die Kondition

Gegen Hypo heißt es 60 Minuten lang wach sein, müde spielen kann Wiener Neustadt gegen den Lokalrivalen kaum. „Das liegt daran, dass sie eine sehr lange Bank haben. Die haben wir auch, aber wir haben da auch sehr viele junge Spielerinnen“, braucht es nach Gibsons Meinung eine außerordentliche Kraftleistung.

Das System

Nach dem Trainerwechsel vor wenigen Monaten änderte Hypo seine Spielweise. „Langsam verinnerlichen das die Spielerinnen“, hätte Gibson Hypo gerne früher in der Saison zum Gegner gehabt: „Der Anfang von ihnen war schwach, jetzt haben sie sich gefangen, immer klar gewonnen.“

Die Deckung

Eigentlich eine Stärke von Hypo, doch anfällig für Aussetzer. „Manchmal finden sie da nicht richtig zusammen. Mit Aggressivität kann man sie da auseinander dividieren“, ist Gibson überzeugt.