„Es ist schon sehr lange her, dass ein Wiener Neustädter Nachwuchsteam bei einem internationalen Turnier im Ausland in einem Finale gestanden ist“, jubelt ZV Handball-Obmann Stephen Gibson über den Finaleinzug seiner U16 im spanischen Calella. In der Gruppenphase agierten die Wiener Neustädterinnen souverän, feierten unter anderem Siege gegen Teams aus Deutschland, Frankreich und Spanien.

Im Halbfinale lieferten sich Hannah Hafenscher und Co. einen harten Kampf mit Txantrea aus Andorra. In den Schlusssekunden gelang der Ausgleich, in der Verlängerung holte die Gibson-Sieben einen Zwei Tore-Rückstand auf und behielt beim Sieben Meter-Werfen die Nerven.

Im Endspiel gegen Kastellaun/Simmern (Deutschland) war eine schwache Anfangsphase ausschlaggebend dafür, dass es mit dem Turniersieg nicht klappte. Der Ärger über den verpassten Turniersieg hielt sich in Grenzen. So darf U16-Trainer Gibson Auskunft geben: „Ich bin so stolz auf die Leistungen des Teams in den drei Tagen.“