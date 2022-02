Historisch: Wr. Neustadt im Europacup-Finale

Damit war nicht rechnen. Ja, die Ausgangslage war nach dem 3:2-Sieg im Hinspiel gut. Dennoch bezeichnete Wr. Neustadts Obmann Franz Gernjak Gegner Borges immer noch als Favorit: "55:45". Doch das Retourspiel wurde zu einer Wr. Neustädter Machtdemonstration. Mit einem 3:0-Sieg ziehen die Cracks aus der Allzeit Getreuen souverän ins Finale des Europe Cups ein.

Ganz so klar, wie das Endergebnis war der Spielverlauf aber nicht. Wr. Neustadts Nummer eins Frane Kojic machte gegen den Schweden Victor Brodd den Anfang, bereits die erste Partie der beiden in Wr. Neustadt war ein echter Thriller. In Spanien sah das Match der beiden Top-Spieler zunächst nach einer klaren Angelegenheit aus. Kojic gewann die ersten beiden Durchgänge glatt mit 11:6, 11:5. Doch Brodd hatte noch eine Antwort parat, gewann Satz drei und vier mit 11:7, 11:8. Es ging in den Tie-Break (sechs gewonnene Punkte). Kojic behielt die Oberhand (6:3), sorgte so für den perfekten Wr. Neustädter Auftakt.

Gleicher Spielfilm

Auch das zweite Match des Tages war ein Retourspiel der Vorwoche. Tomas Konecny schaffte es ähnlich, wie in Wr. Neustadt Gegner Marc Duran zur Verzweiflung zu bringen. Der Spanier entschied den ersten Satz zwar mit 11:7 für sich. Danach war der tschechische Routinier aber stets ein paar Prozentpunkte besser - 11:8, 11:6, 2:1 Konecny. Der vierte Durchgang wurde dann dramatisch. Konecny setzte sich erst in der Verlängerung (13:11) durch. Damit führte Wr. Neustadt mit 2:0. Jede weitere Niederlage bedeutete das Aus für die Spanier.

Wetzel hält Wort

Dass diese in Begegnung Nummer drei passiert, war eher nicht zu erwarten. Zu dominant trat Joan Masip im Hinspiel gegen Wr. Neustadts Felix Wetzel auf. Doch der Teenager aus Bayern kündigte im Vorfeld Revanche an und hielt Wort. Zweimal legte Wetzel mit Satzgewinnen vor. Doch zweimal schlug Masip prompt zurück. Es ging in den Tiebreaker, den Wetzel mit 13:11 gewann. Wr. Neustadt durfte jubeln, sogar ohne der prophezeiten ganz großen Zitterpartie.

Der Favorit wankte

Im Finale wartet nun der italienische Titelfavorit Carrara, der gegen Grodzisk (Polen) mehr zittern musste, als erwartet. Nach dem 0:3 im Hinspiel gewann Grodzisk das Rückspiel mit 3:1. Aufgrund der etwas kuriosen Golden Match-Regel, nach der 3:0- und 3:1-Siege die gleiche Wertigkeit haben, ging es eben in diese Golden Matches - drei Einzel auf je einen Gewinnsatz (elf Punkte). Die Italiener wurden ihrer Favoritenrolle gerecht, siegten mit 2:1. Doch eins zeigten die Polen Wr. Neustadt: Auch Carrara ist nicht unverwundbar.