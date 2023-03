Melanie Seiser: Erfolge mit dem Steckenpferd

Werbung

Der finnische Trendsport Hobby Horse erfreut sich auch in Österreich immer größerer Beliebtheit. Beim Sunrise Cup in Kapfenberg waren 35 Starter aus fünf Bundesländern in den Disziplinen Dressur Pflicht, Dressur Kür, Springen Zeit und Springen Stil am Start. Die Wiener Neustädterin Melanie Seiser (Foto) holte dreimal Platz eins. Anna Dragos, ebenfalls aus Wiener Neustadt, stand als Dritte auf dem Podest.