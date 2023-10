Amsterdam, Porec, St. Pölten: Wiener Neustädter Sportler on Tour

Oliver Schmich, Triathlet des HSV Marathon Wiener Neustadt, startete beim Ironman 70.3 in Porec - nach seiner schweren Schulterverletzung im Frühjahr stimmt die Formkurve Richtung Langdistanz nächstes Jahr, denn Oliver Schmich lief bei der Mitteldistanz (1,9km Schwimmen, 90km Radfahren und 21,1km Laufen) nach 4:45:52 über die Ziellinie.

Oliver Schmich war in Porec im Einsatz. Foto: privat

Helmut Gass vom HSV Marathon Wiener Neustadt startete nur eine Woche nach den Österreichischen Meisterschaften über zehn Kilometer in Salzburg, bei denen er sich den Titel in seiner Altersklasse sicherte, bei den Niederösterreichischen Landesmeisterschaften in St. Pölten. Die noch müden Beine waren spürbar, dennoch konnte Helmut Gass in einer Zeit von 36:12 beim Nachtrennen des NV-Citylauf den zweiten Platz und somit die Silbermedaille in seiner Altersklasse erringen.

Die Marathon-Europareisenden Helga Marwan-Schlosser und Martin Geicsnek waren ebenfalls unterwegs - diesmal führte sie ihre Reise nach Amsterdam, wo sie trotz herausfordernder Strecke mit vielen engen Passagen meisterten und das nächste Land auf ihrer Tour abhaken konnten.