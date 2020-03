In Österreich reicht ihnen keiner das Wasser, das ist nun wieder offiziell. Die Black Mantis rund um Melanie Köckenbauer verteidigten bei der Indoor Skydiving-ÖM in Wiener Prater ihre Goldmedaille in der Disziplin 4-Way, dem klassischen Vierer-Fallschirmspringen.

Der Wettkampf im Windobona Windtunnel, dem einzigen in ganz Österreich, sollte ein historischer werden. Nachdem die Black Mantis im Vorjahr erstmals den Meistertitel holten, erzielten die fliegenden Gottesanbeterinnen in diesem Jahr nationale Rekorde. Köckenbauer, Artur Gazda, Martin Pedot und Michael Axmann gewannen mit einer Bestleistung von 240 Punkten.

„Während dem zweiten Tag erlebten wir eine Veranstaltung, die in unseren Erinnerungen bleiben wird“, schrieb die Wiener Neustädter Formation auf ihrer facebook-Seite. Nun bereiten sich die Black Mantis mit Trainer Dennis Praet für den Weltcup und die Europameisterschaft im belgischen Charleroi vom 9. bis 14. April vor.