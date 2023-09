Österreich setzt bei Heim-EM auf Wiener Neustädter Mad Dogs

Um 20.20 Uhr nimmt es Österreichs U19-Nationalteam mit Titelverteidiger Großbritannien auf. Das Ziel für die Heim-EM in der Eishalle Amstetten ist klar: Rot-Weiß-Rot will das erste Edelmetall in dieser Altersklasse seit 2017. Fünf Spieler der Wiener Neustädter Mad Dogs haben es in den Kader der heimischen Auswahl geschafft: Tormann Alvaro Simi und die Feldspieler Tristan Gebhardt, David Gisperg, Alexander Pöchl und Matthias Trenker wollen mithelfen, dass der Traum vom Edelmetall Realität wird.

Als Favorit gilt die Schweiz. Der amtierende Europameister Großbritannien und Deutschland sind die weiteren Konkurrenten. In der Vorrunde trifft jede Mannschaft zwei Mal auf die Konkurrenz. Die Teams auf den Plätzen Drei und Vier spielen am Sonntag ab 15.30 Uhr um Bronze, die zwei bestplatzierten Mannschaften spielen ab 17.15 Uhr um den Europameister-Titel. Österreich spielt nach der Eröffnungspartie noch gegen die Schweiz (Samstag, 11.20 Uhr), Deutschland (Samstag, 14.30 Uhr), Großbritannien (Samstag, 17.40 Uhr), Schweiz (Sonntag, 10.20 Uhr) und Deutschland (Sonntag, 12.10 Uhr).

Das Turnier wird auf dem YouTube-Kanal des internationalen Verbands ISHA live gestreamt.