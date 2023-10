Musikant Claus Richtar mit drittem Halb-Ironman unter fünf Stunden

Bevor es in seine Off-Season geht, wollte es Claus Richtar vom Musik-Duo "Mini und Claus" noch einmal wissen. Beim 70.3 Ironman in Porec finishte Richtar zum dritten Mal in dieser Saison in einer Zeit unter fünf Stunden. Entgegen der schlechten Wetterprognosen gestaltete sich das Wetter am Wettkampftag annehmbar. Das Schwimmen im Meer war wurde durch viele Quallen erschwert, trotzdem legte Richtar mit 34:20 Minuten eine passable Split-Zeit hin.

Auf der abwechslungsreichen Radstrecke herrschte teilweise böiger Seitenwind, doch Richtar blieb mit einer Zeit von knapp über 2:30 Stunden auf Kurs. Den abschließenden Halbmarathon spulte Richtar in 1:36 Stunden ab und überquerte damit nach 4:48 Stunden die Ziellinie. Insgesamt wurde Richtar 211. von über 1.200 Startern. Im kommenden Jahr möchte Richtar die volle Ironman-Distanz in Angriff nehmen.