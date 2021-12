Das war das Sportjahr 2021 im Bezirk Wiener Neustadt

Das Jahr der Julia Mayer

Nicht weniger als sechs (!) Staatsmeistertitel feiert die Bad Fischau-Brunnerin

Julia Mayer im Kalenderjahr 2021, darunter die erfolgreiche Titelverteidigung im Halbmarathon und über 3.000 Meter in der Halle. Bei den Titeln über 5.000 und 10.000 Meter auf der Straße stellt sie auch zwei österreichische Rekorde auf, dazu kommen noch zahlreiche weitere Erfolge bei diversen Lauf-Bewerben.

Rote Laterne leuchtet hell

Wiener Neustadt hängt trotz Trainerrochaden im Abstiegskampf fest.

Vier Punkte holt der SC Wiener Neustadt im vergangenen Herbst in der Regionalliga – genauso viele Trainer haben 2021 das Amt des Headcoach inne. Den Anfang macht Jürgen Burgemeister, der noch vor der Sommervorbereitung Oliver Oberhammer weicht. Doch auch Oberhammer sieht den Weihnachtsbaum in Wiener Neustadt nicht, in den letzten vier Spielen nimmt Christian Aflenzer Platz auf der Betreuerbank. Jetzt soll mit Zeljko Ristic ein routinierter Trainer das Ruder herumreißen. Und auch der Vorstand bekommt ein neues Gesicht: Andreas Iser, Toni Reisner und Mevlüt Arslan übernehmen offizielle Rollen.

Zwei Momente für die Ewigkeit

Wiener Neustadts Tischtennis-Team und die Baseballer der Diving Ducks schreiben mit Premierentiteln Sportgeschichte.

Zwei Mannschaften machen 2021 die Sportstadt Wiener Neustadt besonders stolz. Sowohl die Diving Ducks als auch die Tischtenniscracks holen sich zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte den Österreichischen Meistertitel.

Tischtennis-Obmann Franz Gernjak feiert im Mai mit dem Bundesliga-Pokal. Foto: Christian Binder

Die Wege zum Titel sind höchst unterschiedlich, haben aber eines gemein: die enorme Entwicklung im Jahr 2021. An der Tischtennisplatte zittert die Allzeit Getreue noch um den Einzug in das Play-off-Halbfinale. Im Frühjahr bleiben die Wiener Neustädter dann ungeschlagen. In der entscheidenden Phase tritt Wiener Neustadt als homogene Einheit auf. Tomas Konecny, Andy Pereira und Felix Wetzel holen sich nach einem dramatischen Finale gegen Salzburg die Krone.

Vor der Saison ersetzt dann Frane Kojic Pereira. Der Erfolgslauf geht weiter. Nach dem Cuptriumph sorgt Wiener Neustadt auch international für Furore und zieht in der Champions League in die Hauptrunde ein. Wiener Neustadt ist in den Top 16 Europas angekommen.

Während Tischtennis-Mastermind Franz Gernjak eine gut funktionierende Legionärstruppe unter seinen Fittichen hat, gibt es bei Wiener Neustadts Baseballern viel Lokalkolorit. Das entscheidende Puzzlestück für den Premierentitel ist aber die Verpflichtung von Luis Caramago. Der brasilianische Top-Trainer verleiht den Entenküken Flügel – Platz eins im Grunddurchgang, Siege im Halbfinale gegen Attnang und im Finale gegen Rekordchamp Metrostars, Meisterparty am heimischen Ducksfield – ein Moment für die Ewigkeit.

Enten baden im Sekt

Die Diving Ducks holen den Meistertitel in der Bundesliga nach Wiener Neustadt. Der Titel der Herrenmannschaft ist aber bei weitem nicht die einzige Medaille. Die Damen holen Silber. Im Nachwuchs gibt es viermal Gold und einmal Silber.

Enten baden im Sekt. Die Diving Ducks holen den Meistertitel in der Bundesliga nach Wiener Neustadt. Der Titel der Herrenmannschaft ist aber bei weitem nicht die einzige Medaille. Die Damen holen Silber. Im Nachwuchs gibt es viermal Gold und einmal Silber. Foto: Malcolm Zottl

Unser Mann bei der Euro

Der Winzendorfer Daniel Bachmann ist der verlässliche Schlussmann der Nationalmannschaft, die bei der Euro bis in Achtelfinale kommt – dort ist leider gegen Italien in der Verlängerung Endstation.

Der Juni ist der Monat des Daniel Bachmann. Zwischen seinem Teamdebüt und dem Status als EM-Held vergehen nur wenige Tage. Foto: AFP/Justin Setterfield

Murexin aus der Bundesliga

Während Stadtrivale Fortuna mit neuer Legionärs-Power nach dem Titel greift, zieht sich der ehemalige Platzhirsch der Futsal-Bundesliga zurück: Die Murexin Allstars stellen für die restliche Saison den Spielbetrieb ein und wollen nächstes Jahr eine Liga tiefer einen Neuanfang wagen.

Ein Quartett für Olympia

Bei den Spielen in Tokio sind vier Sportler aus dem Bezirk dabei. Der Kirchschlager Hermann Pernsteiner wird beim Straßenradrennen 30., der Wahl-Waldegger Andreas Graf muss an seinem 36. Geburtstag den Bahnradbewerb Madison mit seinem Partner Andreas Müller vorzeitig aufgeben. Für das Wiener Neustädter Badminton-Ass Luka Wraber ist nach der Gruppenphase erwartungsgemäß Schluss. Gustav Gustenau, Moderner Fünfkämpfer aus Wiener Neustadt, zeigt in Japan ein starkes Rennen und finisht auf Rang 16.

Reiterer am WM-Thron

Lange bricht die Pandemie die Wellen für die Jetski-Fahrer. Doch am Ende steht der Bad Fischauer Kevin Reiterer in UIM ABP-WM wieder an der ersten Stelle. Der Spanier Nacho Armillas ist ein ebenbürtiger Gegner. Die Entscheidung um die WM-Krone fällt erst in der allerletzten Runde der Saison.

Beachvolleyball-Bezirk

Während Nachwuchshoffnung Timo Hammarberg bei der U18-EM Bronze gewinnt, spielt der Bad Fischauer Mathias Seiser die erfolgreichste Saison seiner Karriere, holt mit Partner Moritz Kindl Silber bei der Staatsmeisterschaft.

Eurofight und Platz drei

Wiener Neustadts Handballerinnen scheitern im Europacup zum Auftakt an Italiens Meister. In der Liga läuft es besser. Mit Rang drei und reellen Play-off-Chancen geht’s in das Jahr 2022.