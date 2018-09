„Das war eine coole Nummer und Werbung für den Sport“, meint Ducks-Manager Martin Zoufal über die ersten zwei Halbfinal-Spiele gegen die Vienna Metrostars.

Bei der Night-Game-Premiere am Ducksfield – Start war um 16 Uhr, knapp vor Mitternacht ging Spiel zwei zu Ende – lieferten die beiden Teams hochklassigen Sport und verwandelten das Ducksfield phasenweise in einen Hexenkessel. Im ersten Spiel führten die Wiener Neustädter mit 6:1, waren dann plötzlich mit 6:7 und 7:8 hinten. Im letzten Inning drehten die Enten das Spiel und wie: Drei Ducks waren auf Base, eine unerlaubte Bewegung des Metrostars-Pitchers und prompt hieß es 9:8 für Neustadt. „So etwas ist selten, aber gibt es immer wieder. Mit diesem Fehler sind wir quasi gratis zum Sieg gekommen“, so Zoufal.

Im zweiten Match schlugen die Wiener aber zurück. Mit 4:4 ging es in die Verlängerung. Dort hatten die Metrostars nach zwei Extra Innings das bessere Ende. „Wir hatten im neunten und zehnten Inning zwei Läufer auf der zweiten und dritten Base und haben das nicht genutzt“, weiß Zoufal, was es am Wochenende besser zu machen gilt. Am Samstag (ab 13 Uhr) geht es mit der Serie nämlich auf der Wiener Spenadlwiese weiter, steht nach dem Doubleheader kein Sieger fest, geht es am Sonntag (13 Uhr) im alles entscheidenden fünften Spiel um den Finaleinzug.