Kevin Reiterer tauschte Jetski und Rennanzug ausnahmsweise mal gegen Smoking und Cocktailglas. Zum zehnten Mal nämlich trafen im Sporting Monte-Carlo die besten Wassermotorsportler der Welt zusammen, um die Awards Giving Gala der Union Internationale Motonautique (UIM) zu feiern. Unter den Ehrengästen war auch der Prinz von Monaco, Albert II, der den Preisträgern ihre Trophäen überreichte.

Ausgezeichnet wurden die schnellsten Frauen und Männer auf dem Wasser, junge Stars der Zukunft und innovativer Projekte des Sports. „Es war eine große Freude und Erfahrung, die Anerkennung zu erhalten, die wir für all die harte Arbeit und das Engagement für unseren Sport verdienen“, war Reiterer aufgrund der Auszeichnung gerührt. Der 26-Jährige glaubt, dass seinem Sport in den nächsten Jahren eine große Zukunft bevorsteht: „Es ist wunderbar, zu sehen, wie sich Aquabike Racing in meiner gesamten Karriere entwickelt hat und es ist noch schöner dies mit Familie und Freunden teilen zu dürfen.“

Und natürlich will der amtierende Weltmeister weiterhin zu der Entwicklung beitragen. Im April wird der Bad Fischauer Sportwissenschaftler noch Testfahrten in Dubai absolvieren, danach startet dann im Mai die internationale Rennsaison. Der Auftakt zu der heurigen EM- und WM-Serie findet jeweils in Portugal statt – Penafiel (3.-5. Mai) und Portimao (10.-12. Mai).