Die letzten Tage waren verregnet. Für den Wasserstand der heimischen Seen war der Niederschlag wichtig und auch Jetski-Ass Kevin Reiterer kam der Niederschlag nicht ungelegen. Denn der niedrige Wasserstand machte das Training schwierig, doch nicht nur das: „Meine Rennski sind in den USA und in Dubai. Die konnten durch die Coronakrise nicht mehr zu mir kommen“, erzählt der Bad Fischauer, der nun auf einem Serienmodell trainiert: „Ich fahre mit 30, 40 km/h weniger in die Kurve, das ist so, als ob ein Formel 1-Fahrer mit einem Straßenauto fährt“, hat das Training des aktuellen Weltmeisters wenig sportlichen Sinn.

Aber immerhin ist er zurück am Wasser. In der Zeit, als Risikosportarten verboten waren, blieb auch Reiterer vom See fern, kurierte dafür seine Verletzungen der Vergangenheit aus. 2010 riss sich „Kev“ das linke Kreuzband, 2012 wurde operiert. Durch gezielte Therapie während der Coronaphase sei das linke Knie aber jetzt beweglich wie seit Jahren nicht.

Wann Reiterer wieder im Rennrhythmus ist, bleibt hingegen noch offen. Vor September wird es mit internationalen Rennen aber nichts werden, glaubt Reiterer. „Es wird die Frage sein, wie sich Sponsoren die Veranstaltungen noch leisten können. Derzeit sind sie aber wohl eher scharf drauf, um den Tourismus wieder anzukurbeln.“ Der 27-Jährige möchte seiner Passion jedenfalls so schnell wie möglich wieder nachgehen: „Du kommst top vorbereitet auf ein Rennen, weißt aber nicht, wie die 20 Fahrer neben dir drauf sind und weißt nicht, was in den nächsten 20 Minuten passiert – das ist ein geniales Gefühl, das ich derzeit sehr vermisse“, meint Reiterer.