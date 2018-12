Er ist zurück am Thron – mit einer Machtdemonstration bei der letzten WM-Station in Sharjah (Vereinigte Arabische Emirate) sicherte sich Kevin Reiterer seinen sechsten WM-Titel. Dabei war der Coup vor den letzen drei Rennen noch keineswegs gewiss. Der Vorsprung auf Raphael Maurin aus Frankreich betrug nur 14 Punkte, für einen Rennsieg gibt es 25 Zähler.

Doch Reiterer ließ in Sharjah nichts anbrennen, sicherte sich mit 4,83 Sekunden Vorsprung auf Titelverteidiger Quentin Bossche aus Belgien die Pole Position und holte sich im weiteren Verlauf auch die drei Laufsiege und das jeweils mit einem Vorsprung von über 30 Sekunden. „Als ich in diese Saison kam, kämpfte ich mit einer Verletzung. Im Laufe des Jahres konnte ich mich dank des Teams darauf konzentrieren, gesund und fit zu werden. Der Sharjah Grand Prix war das Ergebnis all der harten Arbeit, die das Team und ich im Laufe des Jahres geleistet haben“, jubelt Weltmeister Reiterer.

Und der Titel ist auch mehr als ein Trostpflaster für den verpassten Sieg beim King‘s Cup. Beim wichtigsten Jetski-Einzelrennen des Jahres fuhr Reiterer einen Laufsieg ein, duellierte sich im vierten Rennen mit dem späteren Triumphator Maurin um den Gesamtsieg, ehe sein Jetski streikte. Trotz des bitteren Ausfalls stand der Bad Fischauer noch auf dem Podium, Platz drei hinter Bossche.