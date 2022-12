Nach WM-Blues läuten bei Kevin Reiterer die Hochzeitsglocken

Werbung

Der Traum vom neuerlichen WM-Titel ist geplatzt. Kevin Reiterer reiste mit zwei Punkten Rückstand auf Marten Männi (Estland) und Raphael Maurin (Frankreich) zum Saisonfinale nach Thailand. Wenige Tage vor dem WM-Finale fing sich der 30-Jährige jedoch eine Infektion ein und musste mit Infusionen in einer Klinik behandelt werden. „Manchmal muss man das Beste aus einer schlechten Situation machen. Aber ich konnte nicht alles geben, weil ich mich nicht zu 100 Prozent gut gefühlt habe“, erklärt der Bad Fischauer. Reiterer legte dennoch mit zwei zweiten Plätzen los, führte damit das Gesamtklassement mit 106 Punkten vor Quentin Bossche (99) und Maurin (91) an. Männi landete zweimal im geschlagenen Feld, war damit aus dem Rennen um den Titel.

Zwei Sekunden fehlten zur nächsten WM-Krone

Zu diesem Zeitpunkt wäre Reiterer Weltmeister gewesen. Doch in den letzten beiden Läufen wendete sich noch einmal das Blatt. Reiterer beendete das dritte Rennen nur auf Rang fünf, Maurin rückte in der Wertung des Wochenendes bis auf einen Punkt an Reiterer heran. Damit hätte das WM-Finale nicht dramatischer sein können. Wer von den beiden zuerst die Ziellinie überquert, ist auch Weltmeister. Maurin behielt die Nerven, landete als Sieger knapp zwei Sekunden vor dem Drittplatzierten Reiterer. In der WM-Wertung hat Maurin am Ende sieben Zähler Vorsprung auf den Zweitplatzierten Reiterer.

Auch wenn das Wochenende aus sportlicher Sicht nicht so lief wie gewünscht, wird Reiterer die Zeit in Thailand so schnell nicht vergessen. Nach den Rennen gab er seiner Langzeit-Partnerin Laura Ulrich auf einer thailändischen Insel im Kreis der Familie das Ja-Wort.