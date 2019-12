Es war eine reine Formsache: Ein einziger Punkt fehlte Kevin Reiterer vor dem letzten Rennwochenende in Sharjah (Vereinigte Arabische Emirate) auf seinen siebenten WM-Titel. Der Bad Fischauer erledigte die Aufgabe dann allerdings im Stile eines ganz Großen. Der 27-Jährige gewann den ersten Wertungslauf mit einer knappen Minute Vorsprung und sicherte sich damit vorzeitig die Titelverteidigung. Es folgten weitere Siege in den letzten beiden Läufen der Saison und ein perfektes Wochenende zum Jahresabschluss.

Reiterer feierte elf Siege in der Saison

In der WM-Endabrechnung brachte es Reiterer damit auf 297 Zähler. Seine Verfolger Daniel Svae Andersen (198) und Stian Schjetlein (179) blieben deutlich zurück. Kein Wunder, denn Reiterer gewann elf von zwölf Rennen, verbuchte zusätzlich noch einen zweiten Platz. Der Titelverteidiger holte damit 297 von 300 möglichen WM-Punkten.

Für Reiterer ist es übrigens der dritte WM-Titel bei der UIM (Union Internationale Motonautique). Den ersten Titel gewann Reiterer in seiner Debütsaison 2015. 2018 und heuer folgten die nächsten WM-Trophäen.

„Ich bin unbeschreiblich glücklich. Ich lebe meinen Traum mit so vielen unglaublichen Menschen um mich herum. Dieser Titel ist für das Team! Wir haben alle so hart daran gearbeitet und es ist unglaublich zu sehen und in der Lage zu sein, etwas zurückzugeben“, widmet Reiterer den Triumph seinem Team. Neben seinen sieben WM-Titeln, ist Reiterer siebenfacher Europameister und zweifacher King‘s Cup-Sieger.