Wiener Neustädter Kevin Reiterer ist der König der Wellen

Im französischen Vichy war Kevin Reiterer eine Klasse für sich. Der Bad Fischauer sicherte sich bei der Station der World Series den Gesamtsieg.

Im ersten Lauf gelang dem 30-Jährigen eine bemerkenswerte Aufholjagd. Er fuhr von Rang elf auf zwei. In den weiteren Rennen wurde Reiterer zweimal Erster und einmal Zweiter. In der Endabrechnung siegte Reiterer damit vor dem Belgier Quentin Bossche und dem Franzosen Jeremy Poret.

Die schwierigen Bedingungen im Stadtzentrum von Vichy kamen Reiterer entgegen — senkrechte Betonmauern an beiden Seiten des 200 Meter breiten Flusses kombiniert mit 20 Rennmaschinen (jeweils 200 PS stark) schaukeln das Wasser unberechenbar auf. Reiterer liegt diese schwierigen Verhältnisse. „Ich liebe es an meine Grenzen zu gehen und alles zu geben. Hier macht der Fahrer den Unterschied - Da ist es fast egal, was für einen Ski man fährt und wie viel PS man unter der Haube hat“, reflektiert Reiterer nach seinem Sieg beim zweiten World Series-Stopp der Saison.

Den ersten Lauf zur World Series in den Vereinigten Arabischen Emiraten ließ Kevin Reiterer aus, weil er zeitgleich als Trainer von Kambodscha bei den South East Asian Games im Einsatz war.