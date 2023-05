Bad Erlacher Aaron Fara kämpft bei Judo-WM um Medaillen

„Ein bisschen verrückt ist es schon: Im Februar wollte ich mit dem Judo aufhören, jetzt könnte ich bei der WM schon alles klar machen in Sachen Olympia-Ticket. Das wäre mein Wunsch-Szenario“, muss sich Aaron Fara selbst kneifen. Der Bad Erlacher war als ewiges Talent verschrien. 2023 ging ihm der Knoten auf: Silber beim Grand Slam in Antalya und dann Gold beim Grand Slam in Taschkent. Jetzt gilt der 25-Jährige bei der WM zu den Medaillenkandidaten.

WM für Fara noch keine Erfolgsgeschichte

Am Sonntag beginnen die Titelkämpfe in Doha (Katar) die Judo-Weltmeisterschaft. Fara greift am Freitag ins Geschehen ein, steht in der Gewichtsklasse bis 100 Kilogramm auf der Matte. Eine WM ist für ihn zwar nichts Neues, gute Erinnerungen hat er an Großereignisse aber keine: „Die letzten vier WM-Teilnahmen waren zu vergessen: Ich kam, wurde geworfen und habe anschließend gut gegessen. Ich war ein Teilnehmer im olympischen Sinne des Dabei-Seins“, blickt Fara mit Galgenhumor auf seine bisherigen WM zurück: „Jetzt bin ich ein anderer Aaron. Ich bin bekannt dafür, Ippon zu werfen“, ist die Vorfreude riesig.

Auch seine Trainerin Yvonne Snir-Bönisch traut Fara einiges zu: „Wir wollen zwei Medaillen und das ist durchaus realistisch. Als 2021 kam waren da in erster Linie nur Michi (Polleres) und Shamil (Borchashvili). Mittlerweile haben wir mit Wachid (Borchashvili) und Aaron (Fara) vier, die jederzeit für eine Medaille gut sind.“