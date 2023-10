Bronze bei Grand Slam: Aaron Fara holt in Abu Dhabi nächste Medaille

14 Sekunden. Exakt so lange dauerte der Bronzekampf von Aaron Fara (JC Wimpassing) beim Grand Slam in Abu Dhabi (Vereinige Arabische Emirate). Gleich mit dem ersten Angriff, einem Front-uchi-mata, warf der 26-jährige Niederösterreicher seinen Gegner Marc Francois Ngayap (Frankreich) Ippon.

Seinem Ruf als schnellster Kämpfer auf der World Tour, machte der Bad Erlacher Fara auch schon zuvor im Turnierverlauf alle Ehre. Gerade einmal 2:03 Minuten brauchte die Nummer 16 der Weltrangliste für seine vier Ippon-Siege gegen Emomrizo Anvarzoda (Tadschikistan, 33 Sekunden), Dzhafar Kostoev (Vereinige Arabische Emirate, 37 Sekunden), Zelimkan Bashaev (Bahrain, 39 Sekunden) und eben Nagayap. Einzig im Viertelfinale musste er sich dem topgesetzten Europameister Michael Korrel aus den Niederlanden mit einem Festhaltegriff im Golden Score nach einer Kampfzeit von 5:05 Minuten geschlagen geben.

„Aaron ist eine Naturgewalt“

„Aaron ist eine Naturgewalt, das hat auch der junge Franzose im kleinen Finale schnell zu spüren bekommen. Insgesamt war das einmal mehr ein bärenstarker Auftritt. Er hat sein Programm konsequent durchgezogen und spektakuläre Würfe gezeigt“, jubelt ÖJV-Sportdirektor Markus Moser: „Nur die Bodenaktion gegen Korrell hat ihn die Kirsche auf der Torte gekostet.“

Die Bronzemedaille ist auch ein Fingerzeig für die anstehende Europameisterschaft in Montpellier (3.-5. November)Für Fara war es nach Gold in Antalya (Türkei) und Silber in Taschkent (Usbekistan) bereits die dritte Grand Slam-Medaille in dieser Saison. Neben dem 26-Jährigen vertrat in Abu Dhabi auch Michaela Polleres die Wimpassinger Farben. Die Ternitzerin legte mit einem Ippon-Sieg gegen die Kosovarin Loriana Kuka los. Nach Niederlagen gegen die Schwedin Ida Eriksson und die Slowenin Anka Pogacnik.