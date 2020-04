Wiener Neustadt stellt die sportlichen Weichen für die Zukunft und wurde bei der Kaderplanung in Vorarlberg fündig. Coach Norbert Antal hat aus seiner Zeit bei Dornbirn-Schoren noch gute Verbindungen in den Westen. Für den Rückraum kommt Adrienn Bezzeg. Für die Position am Kreis kommt Lena Sperger. Beide haben Vergangenheit beim HC Lustenau. "Der Verein spielt in Deutschland mit, weil es dort in der Bodenseegegend viel mehr Vereine gibt", erklärt Wiener Neustadts Obmann Stephen Gibson, warum der Verein im Osten Österreichs wenig bekannt ist.

Drei Spielerinnen bleiben fix

Bezzeg wird den Neustädter Rückraum noch flexibler machen, kann auf allen Positionen variabel zum Einsatz kommen. Die 30-Jährige spielte auch schon in der zweiten ungarischen Liga, ist neben dem Handball vor allem mit ihrer sechs Monaten alten Tochter beschäftigt. Kreisläuferin Sperger arbeitet in Wien bei einer Sportmarketing-Firma. Neben den beiden Neuzugängen verkündete Obmann Gibson auch schon die Vertragsverlängerungen mit Torfrau Reka Schneck, Melanie Krautwaschl und Barbara Eichhorn, die sich aktuell von einem Kreuzbandriss kuriert.

Duo konzentriert sich auf Studium

"Die Verhandlungen mit den anderen Spielerinnen sind noch im Gange", berichtet Gibson. Fix scheint, dass Kreisläuferin Anna Teubl und Flügelspielerin Valentina Schartel nächstes Jahr nicht in der WHA auslaufen. "Sie wollen sich auf ihr Studium konzentrieren", gibt Gibson Einblick. Während es bei den sportlichen Planungen also Fortschritte gibt, stocken die wirtschaftlichen noch: "Durch die Coronakrise werden alle den Gürtel enger schnallen müssen, für Sponsorgelder werden wir noch mehr, als normal laufen müssen."