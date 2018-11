Der kurze Weg vom Hallenboden hinauf zur Käfigtür – für Christian Draxler das Ende einer langen Reise. Im Jänner lag er vier Tage im Koma. Thrombose, Lungenembolie, Herzstillstand – als Folge des Gewichtverlustes für einen Kampf kurz davor. „Meine Freundin hat mich gefunden, da war ich schon bewusstlos, ohne Herzschlag“, verrät Draxler, dem die Ärzte nicht mehr lange gaben: „Tot oder bleibende Schäden“, nannte Draxler seine beiden von den Ärzten gegeben Optionen.

Draxler entschied sich für Tür Nummer drei: Zurück in den Ring! „Ich wollte heuer unbedingt noch einmal kämpfen, habe einfach nicht aufgegeben“, meint Draxler, der vor zwei Jahren auch seinen Vater verlor: „Seit dem habe ich keinen Kampf verloren.“ Auch in der Arena Nova ließ er nichts anbrennen: Gegen Magomed Dadaev war‘s innerhalb weniger Sekunden vorbei.

„Die erste Bombe hat gesessen“, schmunzelt Draxler, der dem Arena Nova-Publikum beim „Night of the Warriors 4.0“ ein tolles Zeugnis ausstellte: „Immer geil hier zu kämpfen, eine super Stimmung.“ Die Fans bekamen an diesem Abend insgesamt 14 Kämpfe von Boxen bis Full Muay Thai zu sehen.