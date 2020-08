Zum Kampfsport kam er nach einer Attacke mit einem Messer auf ihn. Damals war er 17 Jahre alt. Um sich im Falle einer Wiederholung einer solchen Attacke verteidigen zu können, erlernte er Thaiboxen. Mahmoud Khalil(45) betreibt Kampfsport seit seinem 18. Lebensjahr. 2016 kam Khalil nach Österreich, mittlerweile lebt er in Wiener Neustadt. Er floh 1980 aus Libyen nach Syrien. Den Sport betrieb er auch neben seines Studiums regelmäßig. Sein Trainer erkannte sein Talent und förderte ihn.

Schon bald folgten zahlreiche Titel in nahöstlichen Ländern. 2005 widmete sich Mahmoud Khalil den Trainerkursen. Er besuchte Fortbildungen und flog auch einige Male nach Thailand, das Herkunftsland des Sports. Er möchte nun einen weiteren Schritt wagen und seine eigene Boxschule eröffnen. Khalil möchte sich dort vor allem mit auffälligen Jugendlichen beschäftigen, um diese wieder auf die richtige Spur zu bringen. Jedoch würde er jeden herzlich bei sich in seinen Kursen begrüßen, unabhängig von Alter, Geschlecht oder Herkunft. Er kam auf diese Idee in Thailand: „Ich traf einen Psychologen, der ein Experiment in einer staatlichen Justizvollzugsanstalt machte. Bei diesem Experiment kam heraus, dass Insassen, welche pro Tag eine Stunde Thaiboxen betrieben, deutlich seltener rückfällig werden.“ Khalil ist überzeugt: „Sport bringt dich auf andere Gedanken und lenkt dich ab. Das kann vor allem Jugendlichen helfen, die Finger von Drogen oder anderen Straftaten zu lassen. Zusätzlich hilft es ihnen, sich in ernsthaften Situationen selbst zu verteidigen.“

Khalil arbeitet auch mit Schulen zusammen und bietet im Sportunterricht einen Selbstverteidigungskurs an. Khalil meint: „Jeder sollte sich in einem Notfall selbstverteidigen können.“