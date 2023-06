Kräftemessen der Karatekas in Wiener Neustadt

60 Starter waren am Wochenende beim TKÖ-Turnier von Shotokan Wiener Neustadt dabei. Tamaki Uchida siegte bei den Kids 1 vor Julia Heigl und Livia Mayer. Bei den Kids gewann Erik Sommerfeld. Die weiteren Podestplätze gingen an Esila Yörük und Valentino Rosenmeier. Bei den Erwachsenen ging die Kyu-Wertung an Richard Zipfel. Zweiter wurde Martin Rischka, Dritter Mark Rischka. Die Dan-Wertung entschied Hannes Turek-Weber vor Beatrix Fasching und Helmut Trimmel für sich.