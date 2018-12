Sportstadtrat Philipp Gerstenmayer war am Wochenende zu Gast bei der Weihnachtsfeier des frischgebackenen Landesliga-Herbstmeisters ESV HW Wiener Neustadt. Und symbolisch gibt es von der Stadt auch ein Weihnachtsgeschenk für alle Wiener Neustädter Kegelvereine:

Die Kegelbahn in der Gymelsdorfergasse wird saniert. Zu Saisonbeginn machten die Bahnen immer wieder Probleme, Kegel verfingen sich ineinander. Schon damals waren Reparaturarbeiten nötig, nun wird die Anlage also erneuert.

Stadt übergibt Bahn in Hand der Vereine

Die Renovierung wird in zwei Teile gegliedert. Mit dem ersten wird bereits am Donnerstag begonnen. Im ersten Schritt soll die Bahn vollständig gewartet werden. 2019 werden dann neue Motoren angeschafft – diese treiben das Zugsystem für das Wiederaufsetzen der Kegel an.

Im Anschluss an die Erneuerung übergibt die Stadt die Kegelbahn übrigens an die Kegelvereine. Diese werden sich in der Verantwortlichkeit abwechseln. Erster Ansprechpartner wird Andreas Kornfell vom ESV HW.