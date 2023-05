Jubiläum und Premiere bei Wiener Neustadts Kegelvereinen

Die Stadtkegelbahn wird vom 18. bis 21. Mai Austragungsort der 50. Wr. Neustädter Stadtmeisterschaft. Die Einzel werden am Donnerstag (10-17 Uhr) und Samstag (11-15 Uhr) gespielt. Der Freitag ist spielfrei. Der Teambewerb folgt am Sonntag (10-17 Uhr).

Der KV Kronlachner nahm währenddessen am vergangenen Wochenende am Turnier des KV Wien teil. Erstmals in der Geschichte des Wiener Neustädter Vereins ging ein Damen-Team für Kronlachner an den Start. „Ab Herbst wird das Team in der Meisterschaft dabei sein. Wir wünschen recht viel Holz“, freut sich Sportwart Peter Seiberl.