Kronlachner bleibt oben, Gemeinde muss zittern

Kompletter Umsturz in der letzten Runde der Bundesliga Ost: Kronlachner sichert sich mit einem emotionalen Derbysieg gegen die Gemeinde den Klassenerhalt. Der Lokalrivale büßt in der Tabelle zwei Plätze ein und muss in die Qualifikation um den Bundesliga-Verbleib kämpfen. In der Blauen Lagune siegte Kronlachner mit 6:2. Die Punkte im Einzel erspielten Manuel Köller, Laszlo Papp, Stefan Wastl und Benjamin Seiberl. In der Mannschaftswertung hatten die Hausherren am Ende 34 Kegel mehr abgeräumt als der Stadtrivale (3.308:3.374). 644 Holz von Claudiu Boanta waren für die Gemeinde schlussendlich zu wenig.

Da Tragöß im Fernduell einen völlig unerwarteten Sieg einfuhr, bei Meister Austria Krems mit 5:3 gewann, vor allem die Anfangsphase der Partie verlief kurios. Zuerst fiel der Oberschiedsrichter krankheitsbedingt aus. Dann verletzte sich der Kremser Johann Ohnesorgen beim Einspielen. Ersatzspieler hatten die Hausherren keinen am Start. Womit die Gäste quasi mit einem 3:0 ins Spiel starteten. Und dann räumte Martin Eder noch weniger Kegel ab als der Kremser Manuel Ohnesorgen, holte aber dennoch den Punkt für Tragöß, da er die Durchgangswertung mit 2,5:1,5 für sich entschied – ganz bitter aus Sicht der Wiener Neustädter Gemeindebediensteten, die nun in der Relegation zittern müssen.