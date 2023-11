Kronlachner Wiener Neustadt auf Rekordjagd

„Mannschaftsbahnrekord und Bahnrekord auswärts. Das ist etwas nicht Alltägliches“, jubelt Kronlachner-Sportwart Peter Seiberl nach dem 7:1-Sieg gegen Steinberg. Die Wiener Neustädter zeigten beim denkwürdigen Erfolg eine kompakte Mannschaftsleistung. Laszlo Papp war mit 613 Kegel der Beste seiner Mannschaft. Ben Seiberl (612), Stefan Wastl (605) und Stefan Fochler (604) überboten ebenfalls die 600er-Marke.

In der Tabelle bleibt Kronlachner mit dem fünften Sieg im achten Saisonspiel in den Top-Drei, unmittelbar vor dem punktgleichen Stadtrivalen KSK. Die Gemeindebediensteten trafen am Wochenende im Süd-Derby auf Neunkirchen II und siegten in der Blauen Lagune mit 6:2. Überragend waren einmal mehr Claudiu Boanata (632 Holz) und Ovidiu Suhane (627). Am Samstag (14 Uhr) steht für die KSK-Kegler die wohl schwerste Aufgabe in der Bundesliga Ost an. Die Wiener Neustädter müssen zu Tabellenführer Schlaining/Großwarasdorf. Kronlachner hat hingegen zeitgleich gegen den Vorletzten Loisdorf Heimvorteil.

In der Damen-Superliga gab es für Aufsteiger Wiener Neustadt eine bittere Heimniederlage gegen Steyr. Die sechs Einzelpartien wurden geteilt. So musste die Teamwertung die Entscheidung um den Sieg bringen. Die Oberösterreicher hatten in der Endabrechnung 69 Holz mehr geräumt. Weiter geht es für den Tabellenletzten am Samstag (12 Uhr) beim Vierten DKV Schlaining.

In der Landesliga gewann ATV-Schelnast (6:2 gegen Wr. Neudorf) und Haidbrunn-Wacker (5:3 gegen Ottenstein). Strebel-HSV musste sich in Mistelbach mit 1:7 geschlagen geben. Am Donnerstag spielt Strebel-HSV im ÖGB-Zentrum gegen Wiener Neudorf.