Wiener Neustadts Damen bei Superliga-Premiere chancenlos

Das Damenteam der KSK Gemeindebediensteten stieg im Sommer in die Superliga auf. In der ersten Runde ging es gleich gegen Lokalrivalen und Titelfavorit Neunkirchen. Wiener Neustadt hatte erwartungsgemäß keine Chance, unterlag mit 0:8. „Die Damen aus Neunkirchen waren zu stark, auch wenn wir am Anfang gut mitgehalten haben“, resümiert Kapitänin Rosa Hais. Am Samstag (13 Uhr) kommt es gegen Sport Klub GÖC zum ersten Heimspiel in der Blauen Lagune (Gymelsdorfergasse). In der Bundesliga unterlagen die Gemeindebediensteten Klagenfurt mit 3:5. KV Kronlachner unterlag Gänserndorf 2:6.