Wiener Neustadts Damen sind Meister

Es ist vollbracht. Die Kegelerinnen der Wiener Neustädter Gemeindebediensteten sind am Ziel. Mit einem ungefährdeten 7:1-Heimsieg gegen Leithaprodersdorf fixierten Zsofia Hudi und Co den Meistertitel in der Bundesliga. „Dem Aufstieg in die Superliga steht nun nichts mehr im Weg“, jubelt Obfrau Rosa Hais. Dass in der höchsten Spielklasse ein anderes Niveau herrscht, ist ihr bewusst: „Es wäre sehr schön, wenn sich noch eine gute Spielerin unserer Mannschaft anschließen würde.“

Gemeindebedienstete mit großem Schritt Richtung Klassenerhalt

Die Herren der Gemeindebediensteten holten in der Bundesliga Ost einen immens wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt. Gegen den Vorletzten BBSV Wien siegten die Cracks aus der Allzeit Getreuen mit 6:2 und bauen damit den Vorsprung auf den Relegationsplatz vier Runden vor Schluss auf drei Zähler aus. Die Topscorer waren Claudiu Boanta (596) und Ovidiu Suhane (595). Kronlachner war am Wochenende spielfrei, empfängt am Samstag (14 Uhr) den Tabellendritten Steinberg in der Blauen Lagune. Die Gemeindebediensteten gastieren um 15 Uhr bei Lokalrivalen Neunkirchen II. Die Bundesliga-Damen verabschieden sich mit einem Auswärtsspiel bei Ritzing (Samstag, 12 Uhr) aus der Liga.