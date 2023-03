Wiener Neustädter Gemeindebedienstete stehen vor Meistertitel

Werbung

Jetzt fehlt nur noch ein Schritt. Am Samstag (13 Uhr) können die Damen der Gemeindebediensteten auf der Heimbahn eine starke Saison krönen und sich zum Meister machen. Wie es dazu kam? Die Wiener Neustädterinnen erfüllten am Wochenende ihre eigenen Hausaufgaben und bekamen dazu noch Schützenhilfe.

Der eigene Sieg gegen KSV Wien II war nie in Gefahr. Beim 7:1 räumten die Tabellenführerinnen 178 Kegel mehr ab als der Gegner. Besonders stark präsentierte sich einmal mehr Zsofia Hudi mit 596 Holz. Und auch die Konkurrenz spielte für die Gemeindebediensteten. BBSV Wien II, das letzte Woche auch Wiener Neustadt ein ganz enges Match lieferte, schlug den Tabellenzweiten Schwaz mit 5:3. Damit wächst der Vorsprung der Gemeindebediensteten in der Tabelle auf drei Zähler an. Ein Unentschieden gegen Leithaprodersdorf würde also schon reichen, damit die Gemeindebediensteten eine Runde vor Schluss Meister sind.

Herrenteams müssen weiter um Klassenerhalt zittern

Von einem Titel sind die Wiener Neustädter Herrenteams in der Bundesliga Ost weit entfernt. Am Wochenende verpassten es sowohl die Gemeindebediensteten als auch Kronlachner, sich weiter vom Relegationsplatz (Rang elf) zu lösen. Die Gemeindebediensteten verloren in Loisdorf gegen einen direkten Konkurrenten. Nur Ovidiu Suhane (572) und Hubert Hirsch (556) konnten anschreiben. Kronlachner lieferte dem Tabellenzweiten Post 1036 hingegen ein Match auf Augenhöhe, am Ende waren die Wiener aber um 24 Kegel besser, gewannen die Partie mit 5:3. Damit schmilzt der Vorsprung der beiden Wiener Neustädter Mannschaften auf den Elften BBSV Wien auf einen Punkt. Für die Gemeindebediensteten steht am Samstag (16.30 Uhr) gegen den BBSV die nächste Schnittpartie an.