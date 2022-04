Kenianischer Sieg in Sollenau

Werbung

Zwei Jahre musste die Thermentrophy wegen Corona aussetzen. 2022 gibt es wieder eine Laufserie durch das südliche Niederösterreich. Erste Station war der Fit for Life-Lauf in Sollenau. Knapp 210 Läufer und Walker waren in den vier Bewerben dabei. Neben der regionalen Lauf-Elite brachte Helmut Gass mit seinem "Run2gether"-Team auch wieder internationale Top-Leute nach Sollenau. Den Sieg über die zehn Kilometer sicherte sich der Kenianer Martin-Mumo Musyoka in 30:30 Minuten. Auf Platz zwei folgte sein Landsmann Amos-Kipkemboi Bett (31:01). Spannend war das Rennen um Platz drei. Der 17-Jährige Emil Bezecny versuchte auf der ersten Runde noch das Tempo der beiden Spitzenläufer mitzugehen, musste dann in der zweiten Rennhälfte etwas Tribut zollen. Der Neudörfler überquerte in 32:53 Minuten die Ziellinie und rettete damit noch sieben Sekunden Vorsprung auf den Theresienfelder Markus Sostaric (33:00). Auf Platz fünf folgte Sostarics ASKÖ Breitenau-Kollege Marius Bock (34:50).

"Run2together" dominiert

Bei den Damen gewann mit Joyce-Muthoni Njeru ebenfalls eine "Run2gether"-Athletin. Ihre Siegeszeit - 34:40. Auch die Zweitplatzierte Anna Leser wäre mit ihren 37:55 Minuten bei den Herren noch in die Top Ten gelaufen. Auf der halben Strecke sorgte Helmut Gass höchstpersönlich für den dritten "Run2together"-Sieg (17:22 Minuten). Den Fünfer bei den Damen entschied Renate Schindler in 22:52 für sich. Die weiteren Sieger: Tobias Gern und Merleen Haimberger (Jugend), Patrick Ackerler und Nina Thury (Kinder), Udo Schuh und Anna-Maria Wimmer (Walker), die SOLRunners David Tomic, Johannes Harlander und Markus Kerschbaumer (Hauptlauf-Staffel) und Team Happy Walker mit Schuh, Wimmer und Gerhard Wagner (Walking-Team).

Der nächste Stopp der Thermentrophy ist der Maria Enzersdorfer Osterlauf (18. April).