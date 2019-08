Zum 18. Mal fand am Kirchschlager Schlossberg ein Cross Country-Rennen statt. 160 Fahrer aus sechs Nationen gingen an den Start. Der Sieg im Marathon light blieb in der Heimat – Manfred Zöger bewältigte die 24 Kilometer mit neuem Streckenrekord. Auf Platz drei folgte mit Bernhard Ortner der nächste Local Hero.

Doch nicht nur die Erwachsenen schwangen sich in der Buckligen Welt in den Sattel. Für die Kids galt es neben dem Cross Country, auch noch einen Technikbewerb zu bewältigen. In der U9 belegte Isabel Pichler zweimal Rang fünf. In der U11 waren Felix Pichler (11./11.) sowie Henrik Sattler (11./12.) am Start, in der U15 Niklas Fruhmann (19./20.).