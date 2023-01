Tischtennis: Wiener-Neustadt-Männer im Europe-Cup-Viertelfinale out

Werbung

Nach einer 0:3-Heimniederlage im Hinspiel (wir hatten berichtet, siehe unten) verloren die Niederösterreicher am Donnerstag auch das Rückspiel gegen Dzialdowo in Polen mit demselben Ergebnis.

Tischtennis Klare Europacup-Niederlage für TTC Wiener Neustadt

"Wir waren chancenlos", gestand Obmann Franz Gernjak nach der klaren Niederlage gegen den Topfavoriten.

Der Kroate Ivor Ban rang Ex-Europameister Jonathan Groth zumindest einen Satz ab. Für die weiteren Wiener-Neustadt-Spieler Frane Kojic und Felix Wetzel setzte es jeweils 0:3-Niederlagen.

Nach dem Aus des Männer-Vizemeisters sind die Frauen von Linz AG Froschberg der einzige österreichische Club, der noch im Europacup vertreten ist. Die Oberösterreicherinnen spielen am Sonntag (16.00 Uhr) in Linz gegen Etival Clairefontaine um den Halbfinal-Einzug in der Champions League. Das Hinspiel in Frankreich hatten Sofia Polcanova und Co. mit 3:2 gewonnen.