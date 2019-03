Den bisher größten Karriereerfolg stemmte BORG Wiener Neustadt-Schülerin Nina Hinterhölzl. Bei der Jugend-Europameisterschaft im Kraftdreikampf holte sie dreimal Edelmetall nach Wiener Neustadt.

In Kaunas (Litauen) ging Hinterhölzl in der Kategorie bis 52 Kilogramm an den Start. 100 Kilogramm in der Kniebeuge, 60 Kilo im Bankdrücken und 117,5 Kilo beim Kreuzheben bedeuteten Rang drei in der Gesamtwertung. Das heimische Muskelpaket stieß auch in den Teildisziplinen Kniebeuge und Kreuzheben in die Medaillenränge vor.

Die BORG-Schülerin, die sich übrigens gerade auf die Matura vorbereitet, qualifizierte sich als einzige rot-weiß-rote Athletin für die Jugend-Europameisterschaft. Drei Medaillen bei Titelkämpfen sind für der Ö-Kraftdreikampf bis jetzt ebenfalls einzigartig.

Hinterhölzl trainiert seit zwei Jahren vier- bis fünfmal wöchentlich in der hauseigenen Kraftkammer des BORGs. Ohne Unterstützung wäre die Teilnahme an dem Großereignis im Baltikum allerdings auch nicht möglich gewesen – der BORG-Elternverein und die Wiener Neustädter Sparkasse unterstützten Hinterhölzls Teilnahme mit dem Hashtag „#glaubandich“.