Wiener Neustädter Medaillenregen beim Laser Run

Am vergangenen Samstag fanden die internationalen deutschen Meisterschaften im Laser Run in Bonn statt. Dabei konnte der Nachwuchs des Heeressportvereins Wiener Neustadt in dieser Disziplin aus Laufen und Schießen einige Medaillen einfahren. Moritz Altmann wurde in der U13 Dritter. In der U15 holten Lorenz Csordas Gold und Marcel Lang Bronze. Paula Fallmann erreichte bei den U17 Mädchen den achten Platz. Jan Baumegger wurde bei den Burschen in der U17 mit großem Vorsprung internationaler deutscher Meister und gemeinsam mit Fallmann holte er auch in der U17 Mix-Staffel Gold.