Zehn Medaillen für HSV Wr. Neustadt bei Ö-Meisterschaft im Laser Run

Bei den Ö-Meisterschaften in Graz räumten die Fünfkämpfer des HSV Wiener Neustadt ab. In der Mixed-Staffel holten die beiden 16-jährigen Paula Fallmann und Jan Baumegger sensationell Gold in der Allgemeinen Klasse. In der Wertung 50+ siegten Petra und Peter Altmann. In der U13 triumphierte Moritz Altmann mit der Grazerin Ylvie Ranacher. In der U15 eroberten Kayra Uzunoglu und Marcel Lang Silber.

Im Einzel gewannen Altmann (U13), Uzunoglu (U15) und Petra Altmann (50+) jeweils Gold. In der Allgemeinen Klasse schafften es Fallmann und Baumegger auf Rang drei. Lang wurde in der U15 Fünfter.