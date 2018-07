Den Herausforderungen des Al Andalus Ultimate Trail stellte sich HSV Marathon-Athletin Stefanie Simon. Mit 31 weiteren Athleten aus zehn Nationen startete sie den fünftägigen Etappenlauf Anfang Juli. „Ich habe Fotos dieses Laufes in den sozialen Medien gesehen und war begeistert von der wunderschönen und abwechslungsreichen Landschaft“, berichtet Simon, wie sie auf Idee kam, mitzumachen. Nach einigen Gesprächen mit der Familie und dem Vereinstrainer Christian Preissegger, der sie während der gesamten Trainingsphase bestens betreute, entschied sie sich, die Herausforderung anzunehmen. „Ich laufe sehr gerne langsame und weite Läufe“, antwortet Simon auf die Frage, warum sie sich so etwas antut, der Wettkampftyp sei sie nicht.

Während des Laufes hatte sie keine Probleme. Für sie bekam dieser eher eine Eigendynamik. „Ein halbes Jahr habe ich gezielt darauf hintrainiert. Natürlich kann man so ein Rennen nie vorher testen. Wir haben uns herangetastet und in erster Linie die durch Marathon-Läufe schon vorhandene Grundlagenausdauer weiter verbessert. Ich habe es probiert und es hat funktioniert“, berichtet die gebürtige Deutsche von ihrer Vorbereitung. Trotz der Hitze lief sie nie am Limit. Für Simon waren die Tage fantastisch. Es ist wichtig, bei solchen Bedingungen, wachsam zu sein und die Zeichen des Körpers ehrlich zu interpretieren und zu akzeptieren. Die HSV-Sportlerin erreichte ohne körperliche oder mentale Probleme nach 33 Stunden und 12 Minuten das Ziel in Loja, wo der Lauf vier Tage zuvor startete. Im Gesamtklassement wurde sie Sechzehnte: „Für mich war es ein Genusslauf.“