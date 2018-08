Bei „TheMile“ geht es über die klassische Meilen-Distanz von 1.609 Metern darum, dass sich auch Amateure mit den Profis messen können. Besonders ist auch ein eigener Schulwettkampf, der bereits am 14. September stattfindet. Bürgermeister Klaus Schneeberger sowie die Veranstalter Lars Demuth und Direktor Werner Schwarz präsentierten die Details dieses neuartigen Lauf-Events.

„Die Sportszene in der Stadt wurde seit meinem Amtsantritt um einige ganz besondere Veranstaltungen erweitert – immer mit dem Ziel, dass wir gerade auch die Jugend vermehrt zum Sport motivieren. ‚TheMile‘ ist hier eine hervorragende Ergänzung und passt perfekt in dieses Konzept. Gerade, dass sich die Jugendlichen direkt mit der Weltspitze messen können, ist einzigartig und wird die Motivation erhöhen. Ich bedanke mich bei Lars Demuth, Werner Schwarz und ihrem Team für die Idee und die Umsetzung“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger zu „TheMile“.

Veranstalter Lars Demuth: „Wir freuen uns auf die zweite Auflage von ‚TheMile‘. Nach einer erfolgreichen Premiere im Vorjahr sind wir froh, dass unser Event international einen guten Ruf genießt und heuer noch mehr Top-Stars nach Wiener Neustadt kommen werden. Wir hoffen, dass sich viele einheimische Läuferinnen und Läufer der Herausforderung stellen und gegen die Weltbesten antreten.“