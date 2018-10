Bei perfektem Laufwetter starteten am Sonntag junge und alte Athleten am Hauptplatz in Lanzenkirchen. Im Rahmen der Sparkassen Lauftour startete der 21. Ortlauf in Lanzenkirchen. Thomas Loser, Christine Tremmel und ihr Team sorgten für unglaubliche Stimmung beim 21. Ortslauf. Schon um 10 Uhr ertönte der Startschuss für die Jüngsten. Auch die Nordic Walking Strecke war sehr beliebt. Die 7,5 Kilometer lange Strecke zählte insgesamt 19 Starter.

Der 10 Kilometer-Lauf war um 11.00 Uhr aufgestellt und die Läufer waren bereit loszulaufen. Bei diesem Rennen waren die Athleten FunRuns des Hauptlaufs und der Staffel mit dabei. Auch die Landjugend aus Lanzenkirchen war als Staffel vertreten und holte sich mit vier Minuten Vorsprung die Goldene.

Beim Hauptlauf setzte sich Markus Sostaric durch. Bei den Damen war Dagmar Stangl wieder mit dabei und verteidigte ihren Titel als erste Dame mit Erfolg.