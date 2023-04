1.000 Starter bei Premiere auf der Rosalia

Werbung

Samstagvormittag wurde es ernst: Die Wetterlage war zwar immer noch nicht perfekt, allerdings ließen sich die meisten der über 1.000 angemeldeten Bewerber nicht vom Leichtregen aufhalten und gingen an den Start der „Rosalia Trail Challenge“.

Die beiden Initiatoren Markus Schwendenwein und Stephan Ernst hatten alle Hände voll zu tun, auch weil sie mit einem derartig großen Hype nicht gerechnet hatten: „Wir haben 200 bis 300 Anmeldungen erwartet, daraus sind 1.020 geworden“, freut sich Schwendenwein. Die Strecke, die an historischen Orten wie dem Schloss Katzelsdorf und Schloss Eichbüchl vorbeiführt, verläuft für die 80- und 160-Kilometer-Bewerber sogar über das Zentrum von Wiener Neustadt und die ehemalige Landesausstellung. Die 22-, 38-, 53- und 80-Kilometer-Route konnte sowohl durchlaufen als auch durchwandert werden, für die Extremsportler der 160-Kilometer-Route kam nur Laufen in Frage. Für den größten Ansturm sorgte erwartungsgemäß die kürzeste Distanz: „Circa die Hälfte der Teilnehmer hat sich für die 22 Kilometer registriert, darunter zwei Drittel Wanderer und ein Drittel Läufer“, gewährt Schwendenwein einen detaillierten Einblick.

Die Route der Rosalia Trail Challenge. Der Kurs ist 80 Kilometer lang und wurde von den Startern des Rosalia Ultra Xtreme zweimal gelaufen. Foto: zVg

Schwierigkeiten beim Durchqueren der Rosalia sieht Schwendenwein vor allem aufgrund des Terrains: „Es ist ein tiefes Terrain, die Böden sind aufgeweicht und die Bergab-Stücke rutschig, somit ist neben Ausdauer auch Konzentration gefordert.“ Diese beiden Fähigkeiten brachten offenbar alle mit, denn ohne gröberen Zwischenfall kamen die Teilnehmer wieder heil ans Ziel.

Die Ergebnisse der Lauf-Challenges lauten wie folgt: Auf dem kürzesten Weg (22 Kilometer) konnte sich bei den Herren Patrik Juhasz mit einer Zeit von 1:27:11 durchsetzen, bei den Damen Nicole Wraczek-Hofer mit 2:01:18. Den „Rosalia Pro“ (38 Kilometer) konnte Jürgen Zehetner in 3:20:35 für sich entscheiden, Chiara Rockenschaub gewann mit 3:38:34 die Damenklasse. Bei den 53 Kilometern holten Thorben Rahlves mit 4:54:53 und Catherine Hager 6:07:45 Gold. Die 80 Kilometer konnten Vadym Strasser in 7:42:40 und Patrizia Sini in 9:44:43 am schnellsten absolvieren. Fast einen Tag lang unterwegs waren die Sieger der 160-Kilometer-Route: Hier kämpften sich Jochen Kramsl mit 20:43:34 und Romana Horatschek mit 23:47:49 als Erstes ins Ziel, Ultraläufer Andreas Michalitz belegte bei den 160 Kilometern den zweiten Platz.