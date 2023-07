Bad Fischau-Brunnerin Glaser geht ans Limit

Das Ziel heißt Jerusalem. Die Bad Fischau-Brunnerin Marie Glaser visiert eine Teilnahme an der U20-EM (3.-6. August) an. Im Vorjahr war die Zehnergassen-Schülerin bei der U18-EM 19. über 1.500 Meter. Nun nimmt die LA Eisenstadt-Athletin die Quali über die 3.000 Meter in Angriff. Das Limit liegt bei 9:48 Minuten. Glaser müsste ihre persönliche Bestmarke (9:53) um fünf Sekunden drücken. Für diese Mission setzt die Teenagerin auf den Heimvorteil, will im Rahmen des Raiffeisen Austria Open am 26. Juli in Eisenstadt das Limit knacken. Mit Sandra Schauer wurde für Glaser sogar eine Pacemakerin verpflichtet. „Ich freu mich auf Eisenstadt – die schnelle Bahn und die Wahnsinnsstimmung“, so Glaser. Im Rahmen des Bronze Tour-Meetings werden in den verschiedenen Disziplinen auch Olympiasieger und Weltmeister erwartet. Weitere Infos unter: la-akademie.at.