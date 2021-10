BG Zehnergasse läuft allen davon bei Crosslauf-Landesmeisterschaft

Nach einem Jahr Corona-Pause fand im Wiener Neustädter Akademiepark wieder die Schul-Landesmeisterschaft im Crosslauf statt, von den Lokalmatadoren konnte vor allem das BG Zehnergasse den Titelkämpfen den Stempel aufdrücken. In der Kategorie 1./2. Klasse holten sich die Zehnergassen-Mädchen einen Vierfach-Erfolg und klarerweise Platz eins in der Teamwertung. Den Mannschaftssieg schnappten sich auch die BGZ-Burschen.

Das Team rund um Laufsieger Viktor Papouschek setzte sich vor der Sportmittelschule durch. In der Kategorie 3./4. Klasse verpassten die Zehnergassen-Schülerinnen den Einzelsieg, dank der Podestplätze von Isabell Schebesta und Ella Kainz reichte es aber zum Sieg in der Teamwertung. Die Sportmittelschule verpasste als Vierte das Podium knapp. Bei den Burschen überzeugte Felix Aigner, gewann den Lauf vor Mattheo Spritzendorf (Sportmittelschule). Im Team gewannen die BGZ-Burschen, die Sport-MS wurde Dritter.

Enges Rennen zwischen BORG und Zehnergasse

Bei den Oberstufen-Mädchen ging der Einzelsieg wenig überraschend an Marie Glaser. Auf Platz zwei folgte Teamkollegin Hanna Tschögl. Bei den Burschen war Emil Bezecny der schnellste, vor Erik Brunner. Damit qualifizierten sich die Oberstufen-Teams auch für die bundesweiten Wettkämpfe in Radstadt. Bei einem Sieg würde die Teilnahme an der Weltmeisterschaft winken. Für das BORG blieb bei den Mädchen Platz zwei (zwei Punkte fehlten auf das BGZ).

Die Burschen belegten den dritten Rang.

Neben den Wettkämpfen der Sportklassen fanden auch die Titelkämpfe der Regelklasse statt. In der Oberstufe gewann die BHAK für Führung und Sicherheit die Burschen-Wertung. Das BRG Gröhrmühlgasse holte bei den Mädchen den zweiten Platz. In der Unterstufe gab es für die Gröhrmühlgasse und die Europaschule vierte Plätze.