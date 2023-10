Wiener Neustädter BORG-Schüler sporteln für den guten Zweck

Am Wochenende werden zehn bis 15 Schüler beim „Benefiz-24-Stunden-Radeln“ im Wiener Milleniums-Tower in der Nacht zwölf Stunden ihr Bestes geben, wenn es darum geht, auf Hometrainern mehr als 3.000 geradelte km zustande zu bringen, damit Spenden für das St. Anna-Kinderspital und den Sport-Talente-Verein „sports4everybody“ (mit Präsident Extremsport-Legende Sepp Resnik und Ex-BORG-Schulsprecher bzw. ASKÖ-Generalsekretär Michael Maurer) durch den Millenniums-Tower in Wien und den Echo-Verlag fließen können.

Professor Peter Steinwender: „Als wir von der Aktion gehört haben, waren wir sofort begeistert, auch, weil ich eine Krankenschwester im St. Anna-Kinderspital aus meiner Gemeinde kenne und weiß, was dort unfassbar Großartiges für kranke Kinder geleistet wird. Und der Sport-Talente-Verein von BORG-Absolvent Michi Maurer ist für uns Sportler sowieso unterstützenswert. Daher werden wir in Absprache mit den Eltern die Schlafsäcke einpacken und in Intervallen von 18 Uhr abends bis 8 Uhr morgens durchradeln. Meine Schülerinnen und Schüler ziehen voll mit, wir müssen die Anzahl der Bereiten fast schon drosseln.“

Eine Woche später, am 14. Oktober, werden um die 20 Sport-Schüler in Kitzbühel auf der berühmten Original-Streif bei der „World Extreme Run Challenge“ rauf und runter mitmachen. Steinwender: „Auch hier geht es darum, dass die Startgelder einem guten Zweck, nämlich der Sport-Talente-Förderung und sozialen Sport-Projekten vom Verein ,sports4everybody' gewidmet werden. Wir waren schon 2021 dort, nächste Woche wollen viele mitkommen. Ein Dank gilt hier Ex-Nationalrat Noldi Grabner, der die Firma Uhl überzeugt hat, unsere Startgelder zu übernehmen. Damit kommt auch einiges Geld vom BORG in den Widmungstopf.“

Michael Maurer, Ex-BORG-Schulsprecher und ASKÖ-Generalsekretär: „Ich bin total begeistert, was meine ehemalige Schule für einen großartigen Spirit verkörpert und welche tolle Lehrer dort ihre Arbeit verrichten. Sie vermitteln den Schülern ganz super, dass es neben der eigenen Sportkarriere noch viel mehr gibt, was Sport leisten kann. Danke an Peter Steinwender und Direktor Reinhard Pilz sowie allen Eltern, die so hinten ihren Jugendlichen stehen. Und natürlich danke an die Schüler. Das Sport-BORG-Wiener Neustadt übernimmt mit diesen Aktionen eine Vorbildwirkung für alle Sport-Gymnasien in ganz Österreich.“

Nationalrat a.D. Arnold Grabner: „Ich unterstütze das BORG sehr gerne. Mir liegen jungen Menschen immer am Herzen, die aktiv sind und Neues versuchen. Da brauchte ich meinen Freund Uhl nicht lange überzeugen, die Startgeld-Patronanz zu übernehmen. Viel Erfolg in Kitzbühel, wo so viele Neustädter vor und hinter den Kulissen für den Sport dabei sind.“