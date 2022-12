Comeback des Silvesterlaufs in Zillingdorf

Werbung

Am 31. Dezember ist es endlich wieder so weit. Erstmals seit 2019 gibt es wieder einen Silvesterlauf in Zillingdorf. In den letzten beiden Jahren machte Corona dem Traditionslauf einen Strich durch die Rechnung. So steht heuer mit zweijähriger Verspätung die 33. Auflage an. Der Laufclub Blattla organisiert das Event am Silvester-Nachmittag zum 20. Mal. In bewährter Vor-Corona-Manier wird es am 31. Dezember drei Läufe geben.

Den Anfang machen um 13 Uhr die Knirpse (Kinder bis fünf Jahre) über die 200 Meter. Um 13.15 Uhr startet die Jugend (Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre). Sie laufen einen Kilometer. Als Höhepunkt folgt um 13.30 Uhr der Hauptlauf über fünf Kilometer. Die Anmeldung für Jugend (11 Euro) und Hauptlauf (17 Euro) ist noch 21. Dezember vergünstig möglich. Die Anmeldung zum Knirpsenlauf ist gratis. Weitere Informationen auf lc-blattla.at.