Countdown zum Schneeberglauf

In zweieinhalb Wochen ist es so weit, am 17. Juni (Start um 8.30 Uhr bei der Schneeberghalle) geht der Raiffeisen Schneeberglauf in seine 26. Auflage. Das Konzept ist bewährt. Das Rennen wird ein besonderer Wettlauf zwischen "Mensch gegen Maschine". Zeitgleich mit dem Start zum Schneeberglauf in Puchberg fährt auch der 126 Jahre alte Dampf-Zug los und die Maschine möchte natürlich wieder gewinnen. Nur den allerschnellsten Läufern gelingt es, das Ziel auf dem Hochschneeberg vor dem Zug zu erreichen. Auf der zehn Kilometer langen Strecke hinauf zum Elisabethkircherl sind immerhin 1.200 Höhenmeter zu überwinden. Der heurige Lauf zählt auch als Niederösterreichische Berglaufmeisterschaft.

Ziel des Trailbewerbs erstmals im Ortszentrum

Wem die zehn Kilometer zu kurz sind, der ist beim 11. Schneeberg-Trail (Strat ab 7.25 Uhr) richtig. Er führt über 31 Kilometer und 2.400 Höhenmeter auf Singletrails, durch Wälder und über Almen auf alpinem Gelände entlang des Schneebergs über den Gipfel des Hochschneebergs, und heuer erstmals wieder retour nach Puchberg ins Zentrum zum Ziel im Kurpark. Der Anspruch des Veranstalter ist es auch internationale Läufer anzusprechen.

Auch der Nachwuchs geht auf die Strecke

Neben den Erwachsenen ist am Renntag auch der Lauf-Nachwuchs unterwegs. Die Kids starten auf der adaptierten Mini-Trail-, beziehungsweise Junior–Trail-Strecke. Los geht es um 11 Uhr neben der Schneeberghalle. Je nach Altersklasse sind Distanzen zwischen 1,2 km und 2,2 km mit einigen Steigungen und Bergab-Passagen zu bewältigen. Auf die Bambinis, die Kindergarten-Kinder, wartet die Kurpark-Runde mit ca. 500 m. Wie bereits im Vorjahr gibt es auch eine Schulwertung. Die besten sechs Starter jeder Schule kommen in die Wertung. Weitere Infos unter schneeberglauf.at. Anmeldeschluss ist der 13. Juni um 12 Uhr.