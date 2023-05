Das war der 19. Sparkasse-Lauf in Bad Erlach

Bei sonnigen, warmen Wetter kamen die Sportler beim Bad Erlacher Sparkasse-Lauf am Sonntagvormittag ordentlich ins Schwitzen, vor allem beim Hauptlauf über 7.680 Meter. Für Sieger Matthias Maldet war die längste Distanz des Tages aber fast ein Sprint, vor wenigen Wochen finishte er den Linz-Marathon in 2:31 Stunden. In Bad Erlach blieb der Lokalmatador der ASKÖ Breitenau unter der 27 Minuten-Schallmauer (26:51). Florian Graser (27:55) und Martin Melchart (28:56) komplettierten das Stockerl.

Bei den Damen landete Ex-Fußballerin Annemarie Wilhelm einen Überraschungssieg. Sie gewann in 31:57 Minuten, distanzierte damit „Miss Lauftour“ und siebenfache Bad Erlach-Siegerin Dagmar Stangl (32:56) und frühere Profi-Triathletin Lisa Hütthaler (33:14). Über die halbe Distanz, den Fun Run, finishte Bettina Krenn (18:58) als Erste. Bei den Herren gewann Alfred Schabauer (13:50 Minuten). Ganz nebenbei lief der Ultra-Radsportler auch für die Staffel der NMS Lanzenkirchen, die schlussendlich hinter HSV Multisport Wiener Neustadt (Lisa Hütthaler, Johann Schmatzer, Johann Spalting und Hermann Rottensteiner) Platz zwei belegte.

Nachwuchsarbeit und guter Zweck im Vordergrund

Bei den Nordic Walkern war einmal mehr der Lanzenkirchner Udo Schuh (25:43) eine Klasse für sich. Mit dem 16. MS-Benefizwalk machte der Veranstalter auch wieder auf die neurologische Erkrankung Multiple Sklerose aufmerksam. Ein Teil der Einnahmen fließt direkt den MS-Benefizfonds, mit dem Betroffenen geholfen wird.

Vor den Erwachsenen schnürte der Nachwuchs die Schuhe. Fast 400 Kinder waren in fünf Altersklassen am Start. Die Siege holten David Dzajic und Vivien Elian (U14/U16), Philip Kraiger und Ciara Bakker (U12), Nico Bittner und Magdalena Grünwald (U10), Noah Prokschi und Olivia Bittner (U8), Rafael Höfler und Catalina Simon (U6).