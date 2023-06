Demuth bricht Rekord über 5.000 Meter

Bei der Track Night in Wien knackte Lars Demuth (SVG Hohe Wand) seine persönliche Bestmarke über 5.000 Meter und sicherte sich darüberhinaus auch den Laufsieg. „Es war ein megacooles Event mit super Stimmung“, schwärmt Demuth nach seinem Rekordlauf. Der 25-Jährige ging die fünf Kilometer auf der Bahn sehr kontrolliert an und hatte am Ende noch die Kraft die letzte Runde in 64 Sekunden zu laufen. „Natürlich ist es etwas bitter, dass nur zwei Sekunden auf 14:30 Minuten gefehlt haben. Die nächste Chance kommt aber bestimmt bald wieder“, ist sich Demuth sicher. Nun geht es zum Höhentraining nach St. Moritz/Livigno. „Danach möchte ich noch beim Halbmarathon in Kopenhagen eine schnelle Zeit laufen und einen flotten Zehner auf der Straße und der Bahn plane ich auch noch“, blickt Demuth auf den weiteren Saisonplan.