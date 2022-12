Die besten Bilder des 33. Zillingdorfer Silvesterlaufs

Werbung

Drei Jahre nach dem letzten Zillingdorfer SIlvesterlauf konnte der LC-Blattla das Jahr endlich wieder sportlich ausklingen lassen. Den Sieg über die traditionelle 5.000 Meter-Strecke sicherte sich Stefan Lakinger, der Simon Tobler eingangs der dritten von insgesamt fünften Runden überholte.

Am Ende in 15:39 Minuten finishte. Tobler überquerte die Ziellinie in 15:45. Das Podest komplettierte Christoph Ladits (16:56). Bei den Damen ging der Sieg an Sabine Stangl (19:38). Im Jugendlauf über 1.000 Meter waren Oskar Schmoll (3:24) und Katharina Beiglböck (4:05) die Schnellsten.