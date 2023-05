Die Buckltour kommt in Fahrt

Der Cold Mountain Run in Lichtenegg war am Samstag die zweite Station der heurigen Buckltour. 80 Teilnehmer nahmen bei Aprilwetter die 8,4 Kilometer lange Strecke mit 298 Höhenmeter in Angriff. Den Tagessieg bei den Herren fuhr Alexander Postl ein, der in 37:21 Minuten finishte und damit am Ende kapp zwei Minuten Vorsprung auf den Zweitplatzierten Stefan Wrzaczek hatte (39:14). Das Podium komplettierte Jakob Hoffmann in einer Zeit von 39:45.

Bei den Damen war Nicole Graf mit 49:32 Minuten am schnellsten. Bettina Wiener kam auf einem abgesicherten zweiten Platz ins Ziel (52:03). Julia Zitterbayer war nach 53:32 Minuten die dritte Dame im Ziel. Neben den Läufern waren beim Cold Mountain Run auch noch neun Nordic Walker im Einsatz, sie gingen eine Strecke von 5,1 Kilometer.

Schon diesen Samstag geht die Buckltour weiter. Der Seebensteiner Schlossberglauf steht am Rennkalender. Der Startschuss für den 7,8 Kilometer langen Lauf fällt um 10 Uhr beim Waldhaus. Ziel ist die Ruine Türkensturz.