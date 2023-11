Die laufenden Weltbummler Martin Geicsenk und Helga Marwan-Schlosser liefen in Dublin (Irland) den dritten Marathon binnen drei Wochen. Insgesamt war es für das Läufer-Paar des HSV Marathon Wiener Neustadt der zwölfte Marathon in diesem Jahr. Irland ist das 40. Land, in dem Geicsenk und Marwan-Schlosser die 42,195 Kilometer gefinisht haben. Den Dublin-Marathon beendeten die beiden nach 4:21 Stunden Hand in Hand.