Bevor die Corona-Krise diese Woche ihren Lauf nahm, auch massive Auswirkungen auf den Sport hatte, stellte sich Enikö Harruk von HSV Marathon Wiener Neustadt einer ganz besonderen Herausforderung am Stuhleck. Sieben Kilometer, 450 Höhenmeter und 20 Hindernisse – das Terrain durchgängig rutschiger Schnee. All das konnte Harruk nicht ausbremsen, sie holte sich bei der Apre Ski Challenge den Sieg in der Klasse Elite Damen.

Die Strecke – entlang der Stuhlecker Rodelbahn bergauf und entlang der Lifttrasse bergab – bewältigte Harruk in einer Zeit von einer Stunde und vier Sekunden. Als Preis bekam sie einen Blumenstrauß und einen Gutschein für den Adventure Run.